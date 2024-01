Aktuell Land

Südzucker dank Zuckerpreisen mit Zuwächsen

Der Südzucker-Konzern kann weiter auf das gut laufende Zuckergeschäft bauen. Im dritten Geschäftsquartal (per Ende November) zog der Konzernumsatz im Jahresvergleich um knapp neun Prozent auf 2,7 Milliarden Euro an, wie das Mannheimer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis kletterte um fast 22 Prozent auf 268 Millionen Euro. Südzucker hatte bereits Mitte Dezember in Aussicht gestellt, dass der Vorjahreswert von 220 Millionen Euro deutlich übertroffen werden dürfte. Vor allem das Zuckergeschäft treibt mit gestiegenen Preisen das Geschäft trotz sinkender Mengen an, während es bei der Biokraftstofftochter Cropenergies weniger gut läuft. Auch Südzuckers Spezialitätensparte unter anderem mit Tiefkühlpizzen legte deutlich zu.