Aktuell Land

Südwestindustrie legt leicht zu - Aufträge rückläufig

Trotz der mäßigen Konjunkturaussichten ist die Industrie in Baden-Württemberg in der ersten Jahreshälfte leicht gewachsen. Von Januar bis Juni verzeichnete sie ein preis- und arbeitstäglich bereinigtes Umsatzplus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Die positiven Impulse seien mit einem Zuwachs von 2,3 Prozent ausschließlich aus dem Auslandsgeschäft gekommen. Das Inlandsgeschäft trat auf der Stelle (minus 0,1 Prozent).