Südwesten macht 2022 noch Milliardengeschäfte mit Russland

Unternehmen im Südwesten haben 2022 trotz des Angriffskriegs in der Ukraine noch Milliardengeschäfte mit Russland gemacht. Insgesamt seien Waren im Wert 1,9 Milliarden Euro nach Russland exportiert worden, was etwa halb so viel wie noch im Jahr 2021 war, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Autoindustrie in Baden-Württemberg fuhr den Zahlen zufolge die Exporte nach Russland weitgehend zurück - der Exportwert sank um rund 81 Prozent auf 193 Millionen Euro.