Südwest-Industrie mit mehr Umsatz im Jahr 2023

Die Industrie im Südwesten hat 2023 mehr Umsatz gemacht. Die Erlöse legten nominal um 2,4 Prozent auf rund 447,8 Milliarden Euro zu, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mitteilte. In welchem Umfang der Zuwachs auf die gestiegenen Preise der vergangenen Monate zurückgehe, könne nicht abgeleitet werden. Preisbereinigte Angaben lagen den Statistikern nicht vor.