Südwest-Handelsverband fordert mehr Unterstützung

Aufgrund der angespannten Lage bei den Händlern in den Südwest-Innenstädten hat der Handelsverband Baden-Württemberg (HBW) mehr Unterstützung von der Politik gefordert. »Wir müssen noch mehr tun«, sagte HBW-Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann am Montag. Denkbar seien zum Beispiel eine Imagekampagne für die Städte im Land, ein Sonderabschreibungsprogramm oder ein Investitionsfond. Der Fonds für die verschiedenen Gewerke in den Innenstädten könnte sich Hagmann zufolge auch aus mehreren Quellen speisen. »Das muss nicht alles das Land bezahlen«, sagte sie.