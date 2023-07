Aktuell Land

Südwest-CDU pocht auf Neckarschleusen-Ausbau

Die Südwest-CDU drängt auf die Sanierung und Verlängerung der Schleusen am Neckar. »Es braucht jetzt endlich ein klares Ja vom Bund für die Neckarschleusen«, sagte der Landesvorsitzende Thomas Strobl bei einer Vorstandssitzung der Partei am Montag in Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn). Während sich seine Partei seit Jahren für den Ausbau der Neckarschleusen einsetze, blockiere die FDP das Vorhaben, beklagte Strobl. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bezeichnete er als »Bundesverkehrsverhinderungsminister«.