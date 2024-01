Aktuell Land

Südwest-CDU kritisiert geplantes EU-Verbrennerverbot

Die Südwest-CDU will sich gegen die Umsetzung des geplanten Verbots von Verbrennermotoren in der EU einsetzen. »Die Technologie der Zukunft braucht Anreize, keine Verbote« sagte Landeschef Manuel Hagel am Samstag nach der Klausur des Landesverbands im Kloster Schöntal. Es gehe dabei um E-Fuels, Re-Fuels und Wasserstoff. »Das Problem ist nicht der Verbrennungsmotor, sondern das Problem ist, was kommt in den Verbrennungsmotor rein.«