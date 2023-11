Aktuell Land

Südwest-CDU für Auslagerung von Asylverfahren

Die Südwest-CDU ist für eine komplette Kehrtwende in der Migrationspolitik - und für die Auslagerung von Asylverfahren. Die Delegierten stimmten am Samstag auf dem Landesparteitag in Reutlingen für einen entsprechenden Antrag des Parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei. Das individuelle Asylrecht soll demnach abgeschafft werden.