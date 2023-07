Aktuell Land

Südwest-Bauwirtschaft fordert niedrigere Grunderwerbssteuer

Die Bauunternehmen in Baden-Württemberg fordern eine reduzierte Grunderwerbssteuer, um den Wohnungsbau im Land zu stützen. Der effektive Wert des Grund und Bodens müsse endlich vom Immobilienwert entkoppelt werden, sagte der Verbandspräsident der Bauwirtschaft, Markus Böll, am Freitag in Künzelsau. Künftig sollte die Steuer nur noch auf den Bodenwert entrichtet werden. So könnte man Bauwilligen mehr Luft für die Finanzierung verschaffen.