Südwest-Bauwirtschaft erwartet 2024 keinen Aufwärtstrend

Gemessen am Vorjahreszeitraum stieg der Baugewerbe-Umsatz von Januar bis November 2023 nominal - also einschließlich gestiegener Preise - um 5,2 Prozent. Real rechnete der Verband zuletzt aber mit einem Rückgang. Der Verband vertritt Baugewerbe und Bauindustrie im Land. In ihm sind rund 1600 Firmen organisiert. In der Bauwirtschaft im Südwesten arbeiten rund 350.000 Menschen.

Hauptgeschäftsführer Thomas Möller warnte darüber hinaus vor einem Anstieg bei den Firmenpleiten im Laufe des Jahres. Von Januar bis Oktober 2023 gab es demnach knapp 140 Insolvenzen im Bausektor. Das seien 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 2023 hätten viele Betriebe aber noch alte Aufträge abgearbeitet, sagte er. Das gesamte Ausmaß der Krise zeige sich voraussichtlich ab dem Frühjahr.

