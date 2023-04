Aktuell Land

Südbadischer Sensorhersteller Sick verzeichnet Umsatzrekord

Dank einer weltweit steigenden Nachfrage aus der Industrie nach Sensoren kann sich das Sensorunternehmen Sick über volle Auftragsbücher freuen. Der Eingang stieg 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent auf mehr als 2,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Waldkirch (Landkreis Emmendingen) mitteilte. Es hat im vergangenen Jahr unter anderem einen Code-Leser auf den Markt gebracht, mit dem Codes bei Geschwindigkeiten bis zu 3,5 Metern pro Sekunde identifiziert werden könnten. Eingesetzt werde dieser etwa in Logistikzentren und in der Fluggepäcksortierung.