Säugling tot: Vater in U-Haft

Nach dem Tod eines zehn Monate alten Säuglings in Schwäbisch Hall ist der Vater des Kindes festgenommen worden. Der 27-jährige Gambier sitzt seither in U-Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.