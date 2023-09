Aktuell Land

Sänger Nino de Angelo will keine unruhige Seele mehr sein

Sänger Nino de Angelo (59) glaubt an eine höhere Macht und an anderes Leben im Weltall. »Ich glaube, dass es jemanden gibt dort oben, der das alles zusammenhält«, sagte er den »Badischen Neuesten Nachrichten« (Dienstag). »Ich glaube auch an anderes Leben in unseren Galaxien. Es kann ja nicht sein, dass wir alleine sind in diesem Universum«, sagte der aus Karlsruhe stammende und inzwischen im Allgäu in Bayern lebende Künstler weiter.