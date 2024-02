Aktuell Land

Sägewerk in Flammen: Millionenschaden und Verletzte

Ein geschätzter Schaden in Millionenhöhe ist am Donnerstag bei dem Brand eines Sägewerks in Murg (Kreis Waldshut) entstanden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer sei aus noch unklaren Gründen gegen 4.45 Uhr auf dem Betriebsgelände ausgebrochen.