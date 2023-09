Aktuell Land

Rund 180 Strohballen in Offenburg abgebrannt

Rund 180 Strohballen sind in Offenburg (Ortenaukreis) in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr stieg von dem umzäunten Lagerplatz auf einem Feld außerhalb von bebautem Gebiet am frühen Montagmorgen eine dichte Rauchsäule auf. Über die Warn-App Nina wurde wegen der Rauchentwicklung und der Geruchsbelästigung eine Meldung für den betroffenen Bereich ausgegeben. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung der Feuerwehr auf einen fünfstelligen Betrag. Verletzt wurde laut einem Sprecher niemand.