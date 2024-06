Rund 150.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Dachstuhlbrand in einer ehemaligen Gaststätte in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Der Brand sei am Dienstag vermutlich bei Renovierungsarbeiten ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Kreisstraße 7313 musste während der Löscharbeiten für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung, so ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Es wurde demnach niemand verletzt.