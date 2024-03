Aktuell Land

Rund 12.000 Heidelberger Haushalte kurzzeitig ohne Strom

Rund 12.000 Haushalte sind am Dienstagmorgen in mehreren Heidelberger Stadtteilen kurzzeitig ohne Strom gewesen. Nach etwas mehr als 20 Minuten sei die Störung wieder behoben gewesen, teilten die Stadtwerke Heidelberg am Dienstag mit. Warum der Strom ausfiel, war zunächst unklar.