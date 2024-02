Aktuell Land

Rund 100.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Großbottwar (Landkreis Ludwigsburg) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde dabei am Freitag niemand, wie die Polizei mitteilte. Die fünfköpfige Familie habe die Wohnung rechtzeitig verlassen können, mehrere Menschen aus den angrenzenden Häusern seien vorsorglich evakuiert worden. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst unklar.