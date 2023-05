Routinier Brosinski hofft auf Verbleib beim Karlsruher SC

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der gebürtige Karlsruher Brosinski ist seit Januar wieder beim KSC. Seitdem bestritt der Ex-Mainzer acht Liga-Spiele, zuletzt stand er dreimal nacheinander in der Startelf. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Er sei fit und habe »gezeigt, dass ich der Mannschaft etwas Stabilität verleihen und mit meiner Erfahrung helfen kann«, sagte der Defensivmann. »Ich kann nur versuchen, in den letzten beiden Spielen mit Leistung auf mich aufmerksam zu machen. Der Rest liegt dann am Trainer und bei den Personen, die das zu entscheiden haben.« Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) treffen die Karlsruher auf den 1. FC Kaiserslautern.

Kader Karlsruher SC

Spielplan Karlsruher SC

Tabelle 2. Bundesliga