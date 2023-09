Aktuell Land

Rotes Kreuz versorgt Wartende vor Ausländerbehörde

Angesichts der bundesweit bekannt gewordenen chaotischen Zustände bei der Stuttgarter Ausländerbehörde greift die Stadtverwaltung zu ungewöhnlichen Mitteln. Wartezeiten müssten reduziert, das unnötige Warten vor dem Gebäude müsse vermieden werden, sagte die neue Leiterin des Amts für öffentliche Ordnung, Susanne Scherz, am Mittwoch im Verwaltungsausschuss. »In der Übergangszeit kommt den Wartenden kurzfristig Hilfe zu«, führte sie weiter aus. Vorerst werde das Deutsche Rote Kreuz die Behörde in den Morgenstunden anfahren und die Wartenden in den langen Schlangen mit Getränken und Gesprächen unterstützen.