Rotbraun mit Nadelstreifen: Bongo-Nachwuchs in der Wilhelma

Das Weibchen einer vom Aussterben bedrohten Antilopen-Art hat in der Wilhelma Nachwuchs bekommen. »Das Bongo-Kalb ist die Tochter der 2020 ebenfalls in der Wilhelma geborenen Sabah«, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Der Vater von Tamika (»die Süße« auf Swahili) kam demnach 2022 aus Prag in den Stuttgarter Zoo. Geboren sei der Nachwuchs bereits am 11. Mai.