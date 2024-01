Rossmann lehnt Angebot des KSC ab und wechselt

Tim Rossmann (Karlsruher SC, 31) geht nach dem Schlusspfiff enttäuscht in die Hocke.

Eigengewächs Tim Rossmann wird Fußball-Zweitligist Karlsruher SC verlassen und nach der Saison ablösefrei zu Fortuna Düsseldorf wechseln. Der 20-Jährige habe sich gegen ein Vertragsangebot entschieden, teilten die Badener am Donnerstag mit.

»Unser Ziel war es, den Vertrag mit Tim frühzeitig zu verlängern, obwohl wir durch seine Verletzung nicht wussten, wann er wieder komplett schmerzfrei einsatzfähig sein wird«, sagte Karlsruhes Bereichsleiter Sport, Sebastian Freis. »Wir finden die Entscheidung von Tim sehr schade, können und müssen sie jedoch akzeptieren.«

In dieser Saison kam Rossmann auf fünf Pflichtspiel-Einsätze, ehe er von mehreren Verletzungen und zwei Operationen an der Hüfte außer Gefecht gesetzt wurde. Sein Vertrag beim KSC endet am 30. Juni. Fortuna Düsseldorf machte über die Vertragslaufzeit keine Angaben.

