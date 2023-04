Rosen: Abschiedsgerüchte eher für die Familie »sensibel«

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Hochzeit der Hoffenheimer Krise in dieser Saison der Fußball-Bundesliga war auch über Roses sportliche Zukunft ab dem Sommer diskutiert worden. »Sensibler« sei für ihn der Umgang mit solchen Gerüchten mit Blick auf seine Familie. »Wie nimmt es die Familie wahr, die Ehefrau, die Mama?«, fragte Rosen. Sein Vertrag als Direktor Profi-Fußball läuft noch bis 30. Juni 2025. In den vergangenen vier Spielen hatte die TSG zehn Punkte geholt - auch dank eines 1:1 bei Rekordmeister FC Bayern.

Informationen zum Spiel