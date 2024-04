Aktuell Land

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Ein 70-jähriger Zweiradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in Rheinau (Ortenaukreis) getötet worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Warum es zu dem Unglücksfall mit dem Rollerfahrer im Ortsteil Diersheim kam, blieb zunächst offen. Eine unmittelbar am Rhein gelegene Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Ermittlungen zur Ursache laufen, wie die Polizei weiter mitteilte.