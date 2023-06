Aktuell Land

Rollator bleibt in Schlamm stecken: Mit GPS geortet

Der Rollator einer 86-Jährigen ist im Schlamm am Ufer der Donau bei Riedlingen (Kreis Biberach) stecken geblieben. Über einen an der Gehhilfe angebrachten GPS-Tracker merkte die Tochter der Frau, dass diese sich zwei Stunden nicht mehr bewegt hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie habe sich Sorgen gemacht und rief am Samstagabend die Polizei.