Roland Tralmer ist neuer Oberbürgermeister von Albstadt

Roland Tralmer, Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Albstadt-Ebingen am 19. März 2023, schaut in die Kamera des Fotografen.

Bei einer ersten Wahl am 5. März hatte keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Deswegen wurden die Bürgerinnen und Bürger in Albstadt am Sonntag erneut an die Wahlurnen gerufen. Die Kandidaten blieben dieselben.

Der bisherige Oberbürgermeister Klaus Konzelmann trat bei dieser Wahl nach einer Amtszeit nicht mehr an. Als Gründe dafür nannte er unter anderem sein Alter. Im Sommer vollende er sein 61. Lebensjahr, und er wolle nicht bis ins 69. Lebensjahr hinein arbeiten, teilte er in einer Stellungnahme im vergangenen Jahr mit.

Amtliches Endergebnis Erster Wahlgang Albstadt

Vorläufiges amtliches Endergebnis Zweiter Wahlgang