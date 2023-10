Aktuell Land

Rohrbruch: Erlenbacher sollen Wasser sparen

Wegen eines Rohrbruchs sollen die Einwohner von Erlenbach (Kreis Heilbronn) sowie den nördlich davon liegenden Orten Neckarsulm, Bad Friedrichshall, Oedheim und Neuenstadt am Kocher Wasser sparen. Dazu hat der Landkreis Heilbronn am Dienstag aufgerufen. Grund ist demnach ein Leck an der Hauptwasserleitung der Bodensee-Wasserversorgung.