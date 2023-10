Rohrbruch an Wasserleitung im Kreis Heilbronn repariert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Von dem Rohrbruch sind seit vergangenem Dienstag die Orte Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Eberstadt, Neckarsulm, Neuenstadt am Kocher, Oedheim und Untereisesheim betroffen. Die Versorgung der Städte und Gemeinden sei weiterhin stabil, teilte die Bodensee-Wasserversorgung mit. Es müsse derzeit kein Wasser gespart werden.

Bereits Anfang Oktober war es an der Hauptleitung zu einem Rohrbruch gekommen. Die aktuelle Schadensstelle liegt den Angaben nach nahe der ersten und kann mit dem Rohrbruch der vergangenen Woche in Verbindung stehen. Das An- und Abstellen des Wassers und die damit verbundene Druckveränderung hätten das Rohr möglicherweise besonders belastet. Maßnahmen zur Vorbeugung weiterer Undichtigkeiten seien noch in diesem Jahr geplant.

Pressemitteilung

Pressemitteilung zur Reparatur