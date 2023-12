Aktuell Land

Rohbau brennt: Polizei vermutet Dacharbeiten als Ursache

In einem Ortsteil von Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) hat es binnen weniger Tage erneut gebrannt. Polizeiangaben zufolge brach in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer in einem Rohbau aus. Ein Anwohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen, es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten Dacharbeiten vom Vortag, bei denen auch Bitumen verwendet wurde, den Brand verursacht haben.