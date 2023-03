Aktuell Land

Roche sieht in neuem Gesetz Gefahr für die Pharmabranche

Der Pharmakonzern Roche sieht in dem Gesetz zur Stabilisierung der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung einen Angriff auf Innovationen und Investitionen in der Branche. »Wer Investitionen in Forschung und Produktion für Pharma und Diagnostik in Deutschland nicht nur heute, sondern auch morgen halten und die Lieferketten- und Versorgungssicherheit für Patienten gewährleisten will, sollte alles daran setzen, den Standort Deutschland zu stärken«, betonte Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG in Mannheim.