Robert Jacobsen Preis für Künstler Ugo Rondinone

Der in New York lebende Künstler Ugo Rondinone erhält in diesem Jahr den Robert Jacobsen Preis. Unter anderem für seine »handwerkliche Meisterhaftigkeit« ehrte die Stiftung Würth den gebürtigen Schweizer. Der Preis ist in diesem Jahr mit 50.000 Euro dotiert.