Rivalisierende Gruppen: Polizei findet Schusswaffen

Im Rahmen der Ermittlungen um zwei rivalisierende Gruppen in Stuttgart hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung zwei Schusswaffen gefunden. Ein 24-Jähriger wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. In seiner Wohnung fanden die Beamten am Mittwoch neben den Schusswaffen unter anderem einen Schalldämpfer, Munition sowie eine geringe Menge Marihuana und Drogenersatzstoffe. Die Durchsuchung erfolgte aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.