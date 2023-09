Aktuell Land

Risse: Rathaus im südbadischen Staufen wird renoviert

Risse in Häusern im südbadischen Staufen gibt es schon lange - nun sollen bald Sanierungsarbeiten am historischen Rathaus beginnen. Es werden dabei rissbedingte Schäden an dem Gebäude behoben, wie es am Dienstag nach einer Sitzung eines regelmäßig tagenden Arbeitskreises in Staufen hieß. »Die Entwicklung der Schäden schreitet inzwischen deutlich langsamer voran als in früheren Jahren«, teilte die Stadt mit Blick auf das betroffene Altstadtareal mit.