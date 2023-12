Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines umgekippten Tiertransporters ist die Autobahn 8 am Dienstag voll gesperrt worden. Polizeiangaben zufolge wurde der Verkehr in Richtung Karlsruhe an der Anschlussstelle Heimsheim (Enzkreis) ausgeleitet. Der Transporter war mit Rindern beladen und kam quer über alle drei Fahrstreifen zum Liegen. Erkenntnisse über verletzte Menschen oder Tiere gab es zunächst nicht. Auch der Hergang war zunächst unklar.