Aktuell Land

Riesige Stink-Blume Titanwurz blüht am Wochenende in Zürich

In wenigen Tagen blüht die überdimensional große Titanwurz im Botanischen Garten der Universität Zürich wieder. Der Botanische Garten geht laut einem Beitrag auf Facebook davon aus, dass es frühestens am Wochenende soweit sein könnte. Das letzte Mal hatte sich die übelriechende Pflanze dort 2019 in voller Blüte gezeigt.