Aktuell Land

Richy Müller: Hollywood kocht auch nur mit Wasser

Den »Tatort«-Schauspieler Richy Müller (67), der auch schon neben Hollywood-Star Vin Diesel für den Blockbuster »xXx-Tripple X« vor der Kamera stand, hat die Traumfabrik nicht groß beeindruckt. »Auch bei solchen Produktionen wird nur mit Wasser gekocht - und davon abgesehen, dass mehr Geld da ist, gibt es keine großen Unterschiede und auch keine Besonderheiten«, sagte er den »Badischen Neuesten Nachrichten« (Samstag). Mit Vin Diesel habe er kaum Kontakt gehabt. »Die Stars leben in ihrer eigenen Welt, halten sich am Set in ihren Trailern auf, in den Wohnwagen«, sagte Müller, der in dem 2002 erschienenen Action-Film einen Schurken verkörpert.