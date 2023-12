»Richtiger Brocken«: Streich lobt Freiburg-Gegner Lens

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Christian Streich hat den kommenden Europa-League-Gegner des SC Freiburg in den höchsten Tönen gelobt. Der RC Lens sei eine »Top-Mannschaft« und ein »extrem schwieriges Los«, sagte der Coach des badischen Fußball-Bundesligisten am Dienstag. Das Stade Bollaert-Delelis in Lens sei »eines der schönsten Stadien Frankreichs«, so Streich. Der Club habe »heißblütige Fans, die total hinter der Mannschaft stehen. Da wird es brutal laut.«

Die Freiburger bestreiten ihre Europapokal-Zwischenrunden-Partien gegen Lens am 15. und 22. Februar. Das hatte die Auslosung am Montag ergeben. Er freue sich auf die Spiele, sagte Streich. Lens sei ein »richtiger Brocken« für den SC, der in der Bundesliga am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) noch beim 1. FC Heidenheim antritt.

Lens wurde in der französischen Ligue 1 vergangene Saison Zweiter hinter Paris Saint-Germain. In der Champions League beendete das Team von Trainer Franck Haise die Gruppenphase in diesem Jahr auf Rang drei und stieg dadurch in die Europa League ab.

