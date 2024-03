Rheinbrücke Speyer »in Rekordzeit« saniert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Abschluss von Sanierungsarbeiten kann die Rheinbrücke Speyer auf der A61 ab Montagmorgen (5.00 Uhr) wieder frei befahren werden. Es seien wichtige Bauelemente der Brücke in nur 55 Stunden je Fahrtrichtung erneuert worden, teilte die Autobahn GmbH am Sonntag mit. Das sei eine »Rekordzeit«. Um den Zeitplan einzuhalten, sei an diesem und dem vergangenen Wochenende rund um die Uhr im Mehrschichtbetrieb gearbeitet worden. Die Brücke liegt wischen dem Kreuz Speyer und der Anschlussstelle Hockenheim in Baden-Württemberg.

Bei den Arbeiten wurden unterhalb beider Fahrbahnen acht Brückenlager erneuert, wie die Autobahn GmbH weiter mitteilte. Zudem seien Übergangskonstruktionen

zwischen der Strombrücke und der linksrheinischen Vorlandbrücke ausgetauscht worden.