Rhein-Neckar Löwen vorerst ohne Jaganjac

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen muss vorerst ohne Rückraumspieler Halil Jaganjac auskommen. Der 26-jährige Kroate habe sich am Montag im Training einen Jochbeinbruch zugezogen und müsse operiert werden, teilte der Verein am Mittwoch mit. Zur wahrscheinlichen Ausfallzeit machten die Löwen keine Angaben. Jaganjac, der in diesem Jahr bereits zweimal an der Schulter operiert werden musste, ist neben Uwe Gensheimer, Magnus Grupe und Philipp Ahouansou der vierte Spieler, auf den Trainer Sebastian Hinze aktuell verzichten muss.