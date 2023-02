Aktuell Land

Rhein-Neckar Löwen mehrere Wochen ohne verletzten Gensheimer

Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst ohne den ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer auskommen. »Er hat einen Muskelfaserris in der Wade. Das wird vier bis sechs Wochen dauern«, sagte Trainer Sebastian Hinze am Donnerstag. Am Samstag (20.30 Uhr) treten die Löwen zum baden-württembergischen Landesderby bei Frisch Auf Göppingen an. Die Mannheimer liegen in der Tabelle nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Füchse Berlin, Frisch Auf steckt nach schwachem Saisonstart im Tabellenmittelfeld fest.