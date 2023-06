Rhein-Neckar Löwen im letzten Saisonspiel ohne Gensheimer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im letzten Saisonspiel treten die Nordbadener am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SG Flensburg-Handewitt an und müssen dort ebenfalls auf Kreisläufer Ymir Gislason verzichten, der sich am vergangenen Sonntag beim 40:23-Sieg über den HC Erlangen eine schwere Prellung am Unterschenkel zugezogen hat.

Die Löwen haben als Tabellenfünfter und DHB-Pokalsieger die Teilnahme an der European League bereits sicher. Mitte Juli erwartet Trainer Sebastian Hinze dann den Kader zur Vorbereitung auf die neue Saison zurück.

