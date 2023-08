Aktuell Land

Rhein-Neckar Löwen im Europapokal vor Einzug in Gruppenphase

Die Rhein-Neckar Löwen stehen vor dem Einzug in die Gruppenphase der European League. Der Handball-Bundesligist gewann am Samstag sein Qualifikationshinspiel beim nordmazedonischen Erstligisten Vardar Skopje mit 34:25 (14:14). Nationalspieler Juri Knorr war mit acht Treffern bester Torschütze der Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die im Rückspiel am 3. September den Einzug in die nächste Runde perfekt machen kann.