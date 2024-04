Aktuell Land

Rhein-Neckar Löwen erreichen Viertelfinale

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der European League das Viertelfinale erreicht. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstag sein Play-off-Rückspiel gegen RK Nexe Nasice aus Kroatien mit 31:29 (16:16). Bereits das Hinspiel vor einer Woche hatte der Pokalsieger mit 24:19 für sich entschieden. Im Viertelfinale treffen die Nordbadener nun am 23. und 30. April auf Sporting Lissabon.