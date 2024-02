Aktuell Land

Rhein-Neckar Löwen erreichen Playoffs in der European League

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der European League vorzeitig die Playoff-Runde erreicht. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstag bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 32:24 (15:13) und hat in der Hauptrundengruppe 1 schon vor dem letzten Spieltag den zweiten Platz sicher. Trotz der Niederlage ziehen auch die Niedersachsen als Dritter in die nächste Runde ein.