Rhein-Neckar Löwen erreichen Final Four

Die Rhein-Neckar Löwen haben dank ihres überragenden Torhüters David Späth das Final Four in der European League erreicht. Der Handball-Bundesligist verlor am Dienstagabend zwar sein Viertelfinal-Rückspiel bei Sporting Lissabon mit 28:29 (12:15). Doch dank des 32:29-Hinspielsieges sicherten sich die Mannheimer das Weiterkommen.