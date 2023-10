Aktuell Land

Rhein-Neckar Löwen bezwingen Nantes

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der European League nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel die Tabellenführung in der Vorrundengruppe A übernommen. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstag mit 36:32 (19:17) gegen den französischen Spitzenclub HBC Nantes und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für das Weiterkommen. Vor 2403 Zuschauern war Nationalspieler Juri Knorr mit acht Treffern der beste Torschütze für den deutschen Pokalsieger, der zum Auftakt mit 26:20 beim schwedischen Meister IFK Kristianstad gewonnen hatte. Dritter Gegner ist der portugiesische Traditionsverein Benfica Lissabon.