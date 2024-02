Aktuell Land

Rettungswagen und Auto stoßen zusammen: Frau verletzt

Eine Autofahrerin ist im Landkreis Esslingen beim Zusammenstoß mit einem Rettungsfahrzeug verletzt worden. Der 24 Jahre alte Fahrer des Rettungsfahrzeugs war am Samstag auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn in Wernau (Neckar) unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An einer Kreuzung krachte er demnach mit dem Wagen der 48 Jahre alten Autofahrerin zusammen. Nach Angaben der Polizei hatten beide wegen eines widerrechtlich geparkten Lasters eine eingeschränkte Sicht. Die 48-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Rettungsfahrzeug musste abgeschleppt werden.