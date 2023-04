Aktuell Land

Rettungswagen kollidiert mit Auto: Vier Schwerverletzte

Bei der Kollision eines Rettungswagens mit einem Auto in Karlsruhe sind am Karfreitag vier Menschen schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am Mittag an einer Kreuzung in der Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungswagen sei mit eingeschaltetem Sondersignal unterwegs gewesen und mit einem querenden Auto zusammengestoßen.