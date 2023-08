Aktuell Land

Rettungspaket: Millionen für Kliniken in Finanznot

Mit einer Finanzspritze in Höhe von 126 Millionen Euro will die baden-württembergische Landesregierung den angeschlagenen Kliniken im Südwesten helfen. Wie die »Schwäbische Zeitung« (Samstag) berichtet, soll das Kabinett das Hilfspaket in der kommenden Woche beschließen. Eine Sprecherin des Sozialministeriums bestätigte den Bericht. Demnach sollen die Kliniken das Geld ohne einen Antrag bekommen. Ausgenommen von der Finanzspritze seien Universitätskliniken.