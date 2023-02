Aktuell Land

Rettungskräfte bergen Leiche bei Löscharbeiten

Nach einem Brand in Bad Friedrichshall haben Rettungskräfte eine Leiche geborgen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Heilbronn am Freitag mitteilten, waren ein Wohnmobil und eine Scheune in Brand geraten. Der oder die Tote wurde mit starken Verbrennungen neben dem Fahrzeug gefunden. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst ebenso unklar wie die Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.